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Промысел сельди в Охотском море. Фото пресс-службы «Океанрыбфлота»

Системообразующим предприятиям готовят стресс-тестирование

Правительство определило алгоритм, по которому системообразующие предприятия смогут получить поддержку от государства. Для этого организации должны пройти стресс-тестирование.

Правила отбора системообразующих предприятий, претендующих в нынешнем году на предоставление господдержки, утверждены постановлением правительства РФ от 10 мая 2020 г. № 651.

На помощь смогут претендовать организации, включенные в отраслевые перечни, которые одобряет Правкомиссия по повышению устойчивости развития российской экономики. При этом правительство определило критерии, совокупности которых должен отвечать получатель господдержки.

Так, должен быть выполнен анализ его финансово-хозяйственной деятельности и оценка его финансовой устойчивости (стресс-тест). Порядок проведения такой оценки должно утвердить до 15 мая Минэкономразвития.

Не допускается недоимка по налогам, сборам и другим обязательным платежам в госбюджет больше 10 тыс. рублей, а также просрочка по возврату в федеральный бюджет субсидий.

Предлагаемые меры поддержки - субсидии на возмещение затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг; отсрочка по уплате налогов и авансовых платежей по ним; госгарантии по кредитам или облигационным займам.

Для получения помощи компания-претендент должна обратиться в свое отраслевое федеральное ведомство, а также в Министерство экономического развития РФ. При этом необходимо обосновать причину для обращения.

Также потребуется приложить программу мероприятий по снижению (оптимизации) расходов системообразующей организации.

Если обращение прошло фильтр отраслевого федерального ведомства, то материалы рассмотрит штаб Межведомственной комиссии при Минэке, а на следующей ступени - Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики.

Отраслевое ведомство будет мониторить соблюдение системообразующими предприятиями условий предоставления мер поддержки.

Напомним, что в перечень системообразующих организаций АПК входят крупнейшие холдинги рыбной отрасли. Отраслевые список могут меняться. По данным на 8 мая, в список по АПК, опубликованный на сайте Минсельхоза, от рыбохозяйственного комплекса включены группы компаний «Норебо», «Гидрострой», «Океанрыбфлот», «Русская рыбопромышленная компания», «Монерон», «Доброфлот», компании «Южморрыбфлот», «Рыболовецкий колхоз им. Ленина», «Северо-Курильская база сейнерного флота», «Рыболовецкая компания «Вирма».

Fishnews

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