13 мая 2020 года

Южная Корея обновила список российских рыбных экспортеров

Республика Корея актуализировала список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов - поставщиков рыбы и рыбной продукции, в том числе пищевых субпродуктов. После проверки перечень опубликуют в РФ.

Пока документ размещен на сайте Национальной службы управления качеством рыбной продукции Республики Корея (NFQS), сообщили Fishnews в пресс-службе Нацрыббезопасности. После проверки опубликованной информации обновленный список будет размещен на официальных сайтах ФГБУ «НЦБРП» и Россельхознадзора.

Fishnews