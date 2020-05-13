13 мая 2020 года

Ущерб запасам Печоры хотят компенсировать рыбоводством

В Ненецком автономном округе проведут исследования на трех озерах бассейна реки Печора – их оценят на перспективность для аквакультуры. Средства на эти работы выделили из федерального бюджета.

Планируется разработать рыбоводно-биологическое обоснование для использования озер Молодежное, Харитоново и Матервисочное. Тендер стоимостью 540 тыс. рублей выиграла компания из Краснодара, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации НАО.

В региональном департаменте природных ресурсов, экологии и АПК современное состояние запасов ценных видов рыб в Печоре охарактеризовали как неудовлетворительное. С 1970-х гг. уловы сиговых упали в несколько раз, в первую очередь из-за браконьерства и интенсивного освоения месторождений нефти и газа, подчеркнули в ведомстве. Это привело к ухудшению условий нагула молоди и взрослых сиговых рыб в низовьях Печоры, замены их частиковыми.

«В этих условиях важнейшее значение приобретает искусственное воспроизводство ценных видов рыб, включая их товарное выращивание. Создание рыбоводных участков на исследуемых озерах может сыграть решающую роль в стабильном обеспечении жителей Нарьян-Мара рыбоводной продукцией», — отметили в департаменте.

Fishnews