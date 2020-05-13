13 мая 2020 года

Деньги от квотных аукционов пополнят резервный фонд

Правительство РФ распорядилось предусмотреть увеличение резервного фонда на 27 млрд рублей – в связи с зачислением в федеральный бюджет средств от аукционов в рыбной отрасли.

Минфину поручено внести изменения в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 г. Кабмин распорядился предусмотреть увеличение объема резервного фонда правительства на 27,4 млрд рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Такое решение принято в связи с зачислением в федеральный бюджет средств, «полученных от продажи на аукционе права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора пользования ВБР» сверх объемов, которые были учтены при утверждении общего объема доходов федерального бюджета.

Fishnews