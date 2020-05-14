14 мая 2020 года

Для КМНС прописали антивирусные квоты

ФАДН предложило выделять коренным народам Арктики «достаточный объем квот» на вылов рыбы. Эта мера может рассматриваться в качестве ключевой для поддержки КМНС, которые столкнулись с ограничениями из-за коронавируса, считают в агентстве.

Ситуация с коронавирусом наглядно определила кочевое и полукочевое население арктических территорий в качестве особой группы риска, заявил на заседании Госкомиссии по вопросам развития Арктики руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов. Он указал на уязвимость КМНС с точки зрения не только доступа к лечению, но и «отлагательного негативного эффекта на все области их жизнедеятельности». В частности, из-за ограничений возникли проблемы с открытием весеннего сезона охоты и рыболовства.

«Мне кажется, что в проекте решения сегодняшнего заседания можно было бы обратить внимание и членов комиссии, и глав арктических субъектов на необходимость обеспечения коренным малочисленным народам беспрепятственного доступа к биоресурсам «в весенний и последующий сезоны охоты и рыболовства», – обратился глава ФАДН к вице-премьеру - полпреду президента Юрию Трутневу.

Как сообщает корреспондент Fishnews, такой доступ, с точки зрения агентства, должен включать своевременную выдачу на бесконтактной основе разрешений и отчетной документации, а также предоставление «достаточных объемов квот и лимитов водных и охотничьих биоресурсов на последующие периоды».

«Мы понимаем, что с учетом известных проблем ежегодно не всегда достаточно обоснованно идет сокращение объемов вылова биоресурсов для КМНС, прежде всего по традиционному рыболовству. И именно эта мера может рассматриваться в качестве ключевой меры поддержки соответствующей категории граждан», – отметил Игорь Баринов.

Fishnews