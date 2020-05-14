14 мая 2020 года

Роспотребнадзор дал рекомендации по работе в условиях коронавируса

На сайте Роспотребнадзора опубликована подборка рекомендаций по организации работы предприятий в период борьбы с коронавирусом. Так, ведомство представило материалы для производств, на которых трудятся вахтовики.

Роспотребнадзор разработал рекомендации для различных сфер деятельности и организаций по соблюдению санитарной безопасности в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

«Общими для разных типов организаций являются такие требования, как обязательный контроль температуры у сотрудников, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция помещений и оборудования», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Среди рекомендаций, размещенных на сайте федеральной службы, материалы по организации работы вахтовым методом. Предлагается, в частности, за двое суток до отправки на вахту проводить лабораторное обследование рабочих на новую коронавирусную инфекцию

«При подозрении на COVID-19 (наличие положительного результата) в отношении работника и его контактных лиц организуется комплекс соответствующих противоэпидемических мероприятий с запретом выезда.

При отсутствии признаков заболевания и наличии отрицательных результатов исследований биоматериала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) сотрудники направляются к месту осуществления производственной деятельности и допускаются к работе», - говорится в рекомендациях.

В Роспотребнадзоре напомнили, что для каждого региона период выхода из ограничений, предусмотренных для борьбы с COVID-19, и его продолжительность будут индивидуальными.

Fishnews