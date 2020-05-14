14 мая 2020 года

Жителям Чукотки определили объемы на путину

Комиссия по анадромным в Чукотском автономном округе рассмотрела вопросы лососевой путины. Заявки на объемы добычи для промышленного рыболовства и организации любительского лова будут приниматься до 20 мая включительно.

Протокол заседания комиссии, которая занимается вопросами регулирования добычи анадромных видов рыб в ЧАО, опубликован на сайте Северо-Восточного теруправления Росрыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, для добычи в режимах промышленного, традиционного рыболовства и для организации любительской рыбалки на Чукотке рекомендовано около 6 тыс. тонн тихоокеанских лососей.

Основные объемы приходятся на Западно-Беринговоморскую зону - 592,1 тонны горбуши, 4575,5 тонны кеты, 643,1 тонны нерки. В Чукотской зоне возможный вылов горбуши - 83 тонны, кеты - 9 тонн, нерки - 40 тонн. В Чукотском море - 42 тонны горбуши, по 8 тонн кеты и нерки. Объемы по Восточно-Сибиркому морю - 11,9 тонны горбуши и 1,8 тонны кеты.

Заявления об установлении объемов добычи на 2020 г. для промышленного рыболовства и организации любительского лова будут приниматься по 20 мая включительно. Обращение может подаваться в свободной форме.

Комиссия также установила объемы для традиционного промысла по водным объектам и их частям.

Определены объемы для представителей КМНС, подавших заявки в СВТУ Росрыболовства. Это по 172 кг тихоокеанских лососей на человека в водных объектов Анадырского и Чукотского районов, городских округов Анадырь и Эгвекинот и Провиденском городском округе. В том числе 45 кг горубши, 74 кг кеты и 53 кг нерки. В водных объектах Билибинского района и Певека это по 90 кг тихоокеанских лососей на человека - по 30 кг горбуши, кеты и нерки. Причем не больше объемов, которые указаны в заявке.

Fishnews