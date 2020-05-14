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По дороге к Пограничному

Машинам с товарами непросто попасть в Китай

Ситуация в сухопутных пограничных переходах, связывающих Россию и Китай, остается сложной. На ограничения для борьбы с коронавирусом наложились системные проблемы пунктов пропуска, отмечают в бизнес-сообществе.

Власти Приморского края вечером 13 мая сообщили о том, что переход «Пограничный - Суйфэньхэ» временно сократил пропуск грузового транспорта в связи с мерами по борьбе с COVID-19.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, Китай уведомил российскую сторону о том, что в ближайшие два-три дня пропускная способность на китайской стороне уменьшится.

«Правительство Приморья держит ситуацию на контроле, мы находимся в контакте с китайской стороной и прилагаем все усилия для того, чтобы в ближайшее время восстановить движение транспорта через пункт пропуска «Пограничный» в полном объеме», – процитировала пресс-служба заместителя председателя краевого правительства Константина Шестакова.

В организациях, занимающихся вопросами поставок, считают, что ситуация с коронавирусом наложилась на системные проблемы в пунктах пропуска. Обещанную реконструкцию МАПП «Пограничный» так и не выполнили, рассказал Fishnews председатель профсоюза транспортных перевозчиков Приморского края Петр Куприянов. Эту проблему обязательно нужно решать, подчеркнул он.

Об очередях сообщают и представители бизнеса, которые занимаются поставками морепродуктов в КНР через пункт пропуска «Краскино». При этом, как отметил один из российских агентов, задержки создает и транспорт, прибывающий без необходимых документов.

В Дальневосточном таможенном управлении сообщили, что китайская сторона ограничила пропуск в связи с проводимыми в КНР карантинными мероприятиями в отношении каждого транспортного средства.

«Российские таможенники находятся на рабочих местах, готовы осуществлять таможенный контроль в обычном режиме», - подчеркнули в пресс-службе ДВТУ.

Fishnews

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