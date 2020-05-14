14 мая 2020 года

Аквафермеры смогут собирать спат с коллекторов

Внесены изменения в порядок предоставления отчетности для хозяйств аквакультуры. В частности, учтена возможность получения посадочного материала путем сбора личинок с коллекторов.

Порядок предоставления отчетности об объеме выпуска в водные объекты и объеме изъятия объектов аквакультуры утвержден приказом Минсельхоза России от 25 ноября 2014 г. № 471. Очередные поправки в этот документ внесены приказом министерства от 14 января 2020 г. № 6.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ряд изменений коснулся пункта 3 – он определяет сведения, которые указываются в акте выпуска. В частности, прописаны источники получения рыбопосадочного материала: собственное ремонтно-маточное стадо, вылов водных биоресурсов, покупка. Также указано, что рыбопосадочный материал может быть получен «при оседании личинок (спата) донных беспозвоночных на технические средства, предназначенные для сбора оседающих личинок донных беспозвоночных».

Возможность сбора спата с коллекторов учтена в изменениях пункта 5.1 – он определяет сведения, содержащиеся в уведомлении от рыбоводного хозяйства (этот документ подтверждает выпуск и изъятие при индустриальной аквакультуре). В случае получения посадочного материала сбором с коллекторов в уведомление нужно будет дополнительно вносить сведения об акте учета. Его содержание и сроки составления определяют новые пункты 5.2 и 5.3 соответственно.

Кроме того, в Порядке появился пункт 3.1: не менее чем за три дня до выпуска нужно уведомить теруправление Росрыболовства, а также региональный орган исполнительной власти и (или) орган местного самоуправления. Ряд других изменений коснулся ведения журнала изъятия.

Fishnews