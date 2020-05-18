18 мая 2020 года

Губернаторы смогут принять решение о приостановке работы предприятий

Правительство определило порядок, по которому будут согласовываться решения глав регионов о приостановке работы предприятий в условиях борьбы с COVID-19. Потребуется указывать в том числе срок, на который предлагается принять такую меру.

Главы регионов могут, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения коронавируса, обеспечивать приостановку работы предприятий. Это предусмотрено указом президента от 11 мая 2020 г. № 316.

Постановлением правительства от 16 мая 2020 г. № 694 утверждены правила согласования проектов решений глав регионов о приостановлении (ограничении, в том числе путем определения особенностей режима работы, численности работников) деятельности на определенной территории отдельных организаций и ИП.

Как сообщает корреспондент Fishnews, для согласования главы регионов должны направлять проект своего решения в Минэкономразвития.

При этом руководитель субъекта Федерации должен указать, на какой территории приостанавливается работа отдельных организаций и ИП; привести список таких организаций и индивидуальных предпринимателей; временной период, на который предлагается приостановка. При необходимости нужно будет сообщить о мерах поддержки, направленных на сохранение занятости, за счет региона.

К проекту решения должно прилагаться обоснование необходимости приостановления работы отдельных организаций и ИП, в том числе рекомендации главного государственного санитарного врача региона.

Проект решения Минэкономики должно передать в Роспотребнадзор, а если предполагаются меры поддержки, - также и в Минфин.

С учетом позиции этих ведомств Минэкономразвития должно направить в правительство мнение о целесообразности или нецелесообразности принятия проекта решения.

Согласовывать решение будет оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

По указу президента решения о приостановке не распространяются на ряд предприятий. В том числе на организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Fishnews