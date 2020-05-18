18 мая 2020 года

Рыбакам дали ориентиры по промыслу в Камчатском заливе

Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Камчатском крае рассмотрела вопросы организации промысла в Камчатском заливе. Принятые решение направлены на то, чтобы пользователи могли вовремя оформить разрешения на лов и начать работу, при этом приоритетом остается заполнение нерестилищ.

Стратегия организации промысла лососей в Камчатском крае в этом году предусматривает особые меры по обеспечению воспроизводства нерки бассейна реки Камчатка.

Промысел на морских рыболовных участках в Усть-Камчатском районе начнется только при условии достижения пропуска в бассейн реки Камчатка от 120 тыс. до 150 тыс. производителей или 30-60 тыс. экземпляров ранней формы нерки в озеро Азабачье. Ориентировочно, по данным специалистов, промысел может стартовать с 6 июня - этот срок и установили в протоколе комиссии по анадромным, чтобы пользователи могли оформить разрешения на вылов. Однако главным условием все же остается пропуск производителей - в зависимости от него комиссия еще может сдвинуть сроки.

Чтобы рыбаки могли вовремя подготовиться к промыслу, разрешена навеска ловушек на морских ставных неводах в Камчатском заливе с 1 июня, сообщает корреспондент Fishnews.

«Договорились, что все решения - о внесении изменений в разрешения в случае корректировки сроков промыла, о заседаниях комиссии по анадромным - будут приниматься оперативно», - отметили в краевом министерстве рыбного хозяйства.

Fishnews