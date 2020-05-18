18 мая 2020 года

«Заблудившуюся» рыбу Терека просят спасать

В Бабаюртовском районе Дагестана местные жители выбрали из каналов рыбу, отрезанную от русла Терека отступлением воды. Рыбоохрана призывает население в таких случаях начинать «спасательную операцию», а не думать о наживе.

Обильные дожди в Дагестане привели к увеличению уровня воды в реках, в том числе в Тереке. Наполнились каналы, которые были сухими на протяжении многих лет. Такая ситуация сложилась и в Бабаюртовском районе, в каналах близ Аликазганского моста.

«Безводные ранее каналы заполнились вместе с тысячами экземпляров частиковой рыбы, которая шла на нерест. Но спустя несколько дней вода отступила и рыба, как в ловушке, оказалась в замкнутом пространстве, в отшнурованных лужах», – рассказали Fishnews в пресс-службе Северо-Кавказского теруправления Росрыболовства.

По его информации, первыми на месте оказались жители окрестных сел, которые собрали и увезли почти всю крупную рыбу – предположительно, для продажи. Очевидцы распространили видео в соцсетях. Происходящее ошибочно расценили как массовое браконьерство, отметили в ТУ.

Теруправление начало проверку. «В первую очередь инспекторы Центрального межрайонного отдела рыбоохраны по Республике Дагестан попытались спасти рыбу, – подчеркнули в пресс-службе. – Они вместе с общественниками собирали оставшуюся мелкую рыбу в 200-литровые бочки и выпускали ее в реку Терек».

Возбуждено административное расследование, рыбоохрана вместе с сотрудниками правоохранительных органов устанавливают круг лиц, вывозивших рыбу. Материалы также направят в следственные органы для установления ответственности за регулирование уровня воды в реке.

«На данный момент воды, как и рыбы, в каналах нет. Однако специалисты говорят о том, что ситуация может повториться. Они также призывают к адекватному реагированию на природное явление. То есть те люди, которые окажутся на месте, первым делом должны оповестить контрольные органы и попытаться спасти рыбу, которая идет на нерест, а не думать о собственной выгоде», - обратили внимание в теруправлении.

Fishnews