Новости
Кадры со сбором рыбы из отшнурованных каналов попали в соцсети. Фото пресс-службы Северо-Кавказского теруправления Росрыболовства

«Заблудившуюся» рыбу Терека просят спасать

В Бабаюртовском районе Дагестана местные жители выбрали из каналов рыбу, отрезанную от русла Терека отступлением воды. Рыбоохрана призывает население в таких случаях начинать «спасательную операцию», а не думать о наживе.

Обильные дожди в Дагестане привели к увеличению уровня воды в реках, в том числе в Тереке. Наполнились каналы, которые были сухими на протяжении многих лет. Такая ситуация сложилась и в Бабаюртовском районе, в каналах близ Аликазганского моста.

«Безводные ранее каналы заполнились вместе с тысячами экземпляров частиковой рыбы, которая шла на нерест. Но спустя несколько дней вода отступила и рыба, как в ловушке, оказалась в замкнутом пространстве, в отшнурованных лужах», – рассказали Fishnews в пресс-службе Северо-Кавказского теруправления Росрыболовства.

По его информации, первыми на месте оказались жители окрестных сел, которые собрали и увезли почти всю крупную рыбу – предположительно, для продажи. Очевидцы распространили видео в соцсетях. Происходящее ошибочно расценили как массовое браконьерство, отметили в ТУ.

Теруправление начало проверку. «В первую очередь инспекторы Центрального межрайонного отдела рыбоохраны по Республике Дагестан попытались спасти рыбу, – подчеркнули в пресс-службе. – Они вместе с общественниками собирали оставшуюся мелкую рыбу в 200-литровые бочки и выпускали ее в реку Терек».

Возбуждено административное расследование, рыбоохрана вместе с сотрудниками правоохранительных органов устанавливают круг лиц, вывозивших рыбу. Материалы также направят в следственные органы для установления ответственности за регулирование уровня воды в реке.

«На данный момент воды, как и рыбы, в каналах нет. Однако специалисты говорят о том, что ситуация может повториться. Они также призывают к адекватному реагированию на природное явление. То есть те люди, которые окажутся на месте, первым делом должны оповестить контрольные органы и попытаться спасти рыбу, которая идет на нерест, а не думать о собственной выгоде», - обратили внимание в теруправлении.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: браконьерстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

В непростых условиях отрасль работает стабильно

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Лев БОЧАРОВ

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Лев БОЧАРОВ

Заказ отраслевой науке генерируется с учетом интересов бизнеса

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ. Фото пресс-службы Минвостокразвития

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

Александр КОЗЛОВ

Заказы рыбаков – это новые возможности для наших верфей

Все материалы

Интервью

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Виктор ЛИТВИНЕНКО. Фото пресс-службы РРПК

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

Виктор ЛИТВИНЕНКО

Сезон «А» стал для РРПК рекордным

Вице-президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Павел КОЛОТУШКИН

Вице-президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Павел КОЛОТУШКИН

Рыбалка для сахалинца – не просто работа

Руководитель службы аквакультуры группы компаний «Гидрострой» Владимир САМАРСКИЙ

Руководитель службы аквакультуры группы компаний «Гидрострой»

Владимир САМАРСКИЙ

Лосось с заводской пропиской

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

«Гильотина» внушает надежду

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Новое требование для промысла краба грозит потерями для отрасли

Заместитель председателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Евгений КАБАНОВ

Заместитель председателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки

Евгений КАБАНОВ

Отрывать от рыбаков отраслевую науку недопустимо

Все материалы

Крупным планом

Замороженный улов северной креветки

Северная креветка завоевывает рынок

Конструкторское бюро «Восток» разработало проект среднего траулера, по характеристикам соответствующий целому ряду различных типов объектов инвестиций

Азимут на восток

АРПП укрепляет позиции

АРПП укрепляет позиции

По итогам прошлого года предприятия Росрыбхоза произвели 204,5 тыс. тонн продукции товарной аквакультуры

Совет Росрыбхоза утвердил новые задачи

Все материалы

События

На «Продэкспо» традиционно действовал салон «Рыба и морепродукты». Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» стала еще популярнее

Общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) прошло 7 февраля в Москве

ВАРПЭ – голос рыбаков на всех уровнях власти

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.