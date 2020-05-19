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Издание «Лососевые рыбы Дальнего Востока России» выйдет в свет в конце мая

Лососевых Дальнего Востока собрали в одной книге

Любители спортивной рыбалки и профессионалы в рыбной отрасли смогут пополнить свои библиотеки новой книгой о лососевых рыбах российского Дальнего Востока.

Уникальное издание – «Лососевые рыбы Дальнего Востока России» – с подробным описанием биологии, ареала и особенностей спортивного лова этих ярких представителей ихтиофауны выйдет в свет в конце мая.

Автор – профессиональный ихтиолог Михаил Скопец, более 40 лет посвятивший изучению дальневосточных рыб. Он сам является опытным спортсменом, известным в сообществе рыболовов, поэтому на страницах своей книги собрал массу полезной информации об организации путешествий в дикую природу и сплаве по дальневосточным рекам.

А еще большое внимание уделено нахлысту – этому тонкому и увлекательному, но еще мало распространенному в России способу рыбалки. Михаил Скопец постарался восполнить информационный пробел о ловле на муху в реках и озерах Сибири и Дальнего Востока.

Издание «Лососевые рыбы Дальнего Востока России» вышло в свет при поддержке благотворительного фонда «Биосфера», созданного для реализации природоохранных проектов и экологического просвещения населения. «По нашей оценке, это первая книга, в которой настолько полно и при этом интересно и непринужденно рассказывается обо всех лососевых видах рыб, обитающих на Дальнем Востоке», – отметил в разговоре с Fishnews председатель Совета фонда «Биосфера» Александр Ермолин.

Основная работа над книгой велась в 2019 г., официально объявленном Международным годом лосося. «Мы должны гордиться тем, что на российском Дальнем Востоке популяции лососевых рыб по сравнению с другими странами мира сохранились в максимально естественном состоянии. Но многие локальные популяции находятся под угрозой сокращения численности, ухудшаются условия обитания рыб. Мы также не могли обойти вниманием эту проблему и посвятили вопросам охраны ресурсов лососевых отдельный раздел», – подчеркнул Александр Ермолин.

Красочная и увлекательная книга станет источником полезной информации и просто хорошим подарком как для любителей спортивной рыбалки, так и для профессионалов отрасли, отмечают в фонде. Планируется, что это издание положит начало целой серии «Библиотека дальневосточного натуралиста».

По вопросам приобретения и распространения книги можно обращаться по электронной почте biosfera.khv@mail.ru или по телефонам +7 (4212) 32-79-33, +7 (914) 189-82-84.

В фонде «Биосфера» подчеркивают, что средства от продаж пойдут на реализацию природоохранных проектов в Дальневосточном регионе.

Fishnews

  • Издание «Лососевые рыбы Дальнего Востока России» выйдет в свет в конце мая
  • Книга содержит подробное описание биологии, ареала и особенностей спортивного лова дальневосточных лососей
  • Книга содержит подробное описание биологии, ареала и особенностей спортивного лова дальневосточных лососей
  • Книга содержит подробное описание биологии, ареала и особенностей спортивного лова дальневосточных лососей
  • Книга содержит подробное описание биологии, ареала и особенностей спортивного лова дальневосточных лососей
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