20 мая 2020 года

В Приморье решили не добавлять новые грузовики в очередь на границе

В Приморском крае на десять дней приостановят движение грузовиков к пунктам пропуска в Китай. Те, кто уже на границе, смогут продолжить следование по своему маршруту, уточнили власти региона.

С 20 мая в Приморье на десять дней приостанавливается движение грузового автотранспорта к территории пунктов пропуска для его дальнейшего движения в КНР. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которое провел 19 мая губернатор Олег Кожемяко.

Мера направлена на то, чтобы разгрузить возникшие очереди и не допустить осложнения санитарной обстановки. В течение десяти дней перед пунктами пропуска будут стоять посты ГИБДД, которые перенаправят водителей большегрузов на парковки либо обратно, отметил зампред краевого правительства Константин Шестаков.

Он также обратился к грузоперевозчикам с просьбой воздержаться от формирования грузов и выезда транспорта к пунктам пропуска.

«В дальнейшем мы проинформируем о заявительном порядке, который будет действовать на территории Приморья для пересечения границ», – добавил зампред.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края, машины, которые уже ждут на границе, пропустят. В ближайшее время региональные власти постараются дать разъяснения.

Напомним, что до этого внимание привлекла ситуация в пунктах пропуска «Краскино» и «Пограничный». На ограничения в связи с коронавирусом наложились системные проблемы пограничных переходов, считают в бизнес-сообществе. Пути оптимизации работы пункта пропуска «Краскино» предложили участники онлайн-конференции, которую 19 мая провел Fishnews.

Fishnews