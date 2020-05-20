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В Оссору мобильный медицинский пункт доставили вертолетом. Фото пресс-службы правительства края

Камчатскую путину подстрахует «скорая помощь» от МЧС

На северо-восток Камчатского края в преддверии «красной» путины отправили мобильный медицинский пункт. Он будет находиться в районе на случай распространения COVID-19.

Мобильный медицинский пункт Камчатского спасательного центра МЧС России вертолетом доставили в поселок Оссора Карагинского района.

При необходимости пункт можно оперативно развернуть в любом населенном пункте Карагинского и Олюторского районов, а также на рыбохозяйственном предприятии, сообщили Fishnews в пресс-службе МЧС. На приведение модуля в полную готовность требуется около трех часов с момента доставки на место.

Врио заместителя председателя краевого правительства Сергей Хабаров обратил внимание, что Оссора имеет наиболее удачное расположение для выполнения задачи в этой части полуострова.

«Вообще модуль планируется использовать в том случае, если возникнет крупный очаг заболевания коронавирусом. Если это будут единичные случаи, то мы рассматриваем возможность доставки заболевших пациентов с помощью санитарной авиации в краевой центр для последующего оказания медицинской помощи. Но если случится так, что будет зарегистрировано 10 заболевших человек и более, тогда на месте и будет развернут медицинский полевой модуль. Это превентивная мера, направленная на предупреждение ситуации, которая может возникнуть на рыбохозяйственных предприятиях края в ходе лососевой путины в этом году», - рассказал представитель региональных властей.

Модуль развертывается в два этапа. Первый - доставка в Оссору. Будут совершены еще два рейса, которые доставят в поселок медицинское оборудование и имущество краевого резерва на случай ЧС. Всего переправят около 6,5 тонны груза.

«Вторым этапом в случае ухудшения санитарной эпидемиологической обстановки туда дополнительно будут доставлены спасатели и медперсонал. Это позволит начать работу по лечению зараженных людей», - отметил начальник главного управления МЧС России по Камчатскому краю Игорь Михно.

Мобильный медицинский пункт состоит из пневмокаркасного унифицированного модуля. Это быстровозводимое строение на основе каркаса, надуваемое насосной станцией. Такие конструкции используются для оказания хирургической и медицинской помощи населению, пострадавшему от природных катаклизмов.

Fishnews

  • В Оссору мобильный медицинский пункт доставили вертолетом. Фото пресс-службы правительства края
  • Всего переправят около 6,5 тонны груза. Фото пресс-службы правительства края
  • В преддверии лососевой путины на северо-восток Камчатки отправили мобильный медицинский пункт. Фото пресс-службы правительства края
  • При необходимости пункт можно оперативно развернуть в любом населенном пункте Карагинского и Олюторского районов, а также на рыбохозяйственном предприятии. Фото пресс-службы правительства края
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