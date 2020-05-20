20 мая 2020 года

Наука согласовала рекомендации по глубоководным рыбам

В рамках заседания рабочей группы ИКЕС специалисты Полярного филиала ВНИРО представили материалы по глубоководным рыбам. На их основе подготовлены проекты рекомендаций для промысла, в том числе в районе регулирования НЕАФК.

Очередное заседание рабочей группы Международного совета по исследованию моря (ИКЕС) по биологии и оценке запасов глубоководных рыб пришлось проводить дистанционно. В нем участвовали 24 специалиста из Великобритании, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Нидерландов, Норвегии, Португалии, России, Фарерских островов и Франции.

Российские результаты исследований промысла глубоководных рыб в 2019 г. на заседании представили сотрудники Полярного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Основываясь на данных о вылове, биологии и распределении объектов исследований, эксперты дали оценку состоянию запасов и подготовили проекты рекомендаций по промыслу для 13 запасов глубоководных рыб. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, эти материалы послужат основой принятия мер нормализации промысла, в том числе в районе регулирования Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК).

Кроме того, участники рабочей группы рассмотрели запрос НЕАФК о предоставлении данных по вылову глубоководных рыб с разделением по территориям, находящимся в районе регулирования комиссии и за его пределами.

Fishnews