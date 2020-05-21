21 мая 2020 года

Браконьерская артемия ждет возвращения домой

В Алтайском крае осужден браконьер, добывший более 2,5 тонны цист артемии. В июне их собираются выпустить в родной водоем - озеро Горносталево Михайловского района.

В октябре прошлого года нелегальную заготовку цист (яиц) ценного рачка на озере пресекли сотрудники ФСБ. Браконьер успел добыть 52 мешка цист общим весом 2,53 тонны, сообщили Fishnews в пресс-службе Верхнеобского теруправления Росрыболовства. По его данным, ущерб водным биоресурсам превысил 1,26 млн рублей.

Михайловский райсуд признал мужчину виновным в незаконном вылове (статья 256 УК РФ) и приговорил к условному лишению свободы.

Fishnews