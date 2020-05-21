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Наиболее важное промысловое значение имеет бычок глубоководный. Фото пресс-службы КаспНИРХ

Первые успехи промысла бычков на Каспии зафиксировали ученые

Бычковые виды в Каспийском море – новая ресурсная база, уверены специалисты КаспНИРХ. По информации специалистов, недавнее внесение этих рыб в список промысловых уже дало результаты.

С 2020 г. бычковые виды рыб по рекомендации ученых Волжско-Каспийского филиала ВНИРО включены в перечень водных биоресурсов, для которых проводится процедура биообоснования рекомендованного вылова, сообщили Fishnews в пресс-службе КаспНИРХ. По информации специалистов, промысловый запас этих видов оценивается на достаточно высоком уровне с рекомендованным выловом 0,5 тыс. тонн.

«Наиболее важное значение в промысловом отношении имеет бычок глубоководный Neogobius bathybius (Kessler), составляющий до 99% улова, – обратили внимание в филиале. - Данный вид повсеместно распространен в Среднем и Южном Каспии, в северной части моря встречается единичными экземплярами».

В институте рассказали, что этот бычок достигает длины 29 см, массы 330 г и пользуется большим спросом у рыбопромышленников. Перед нерестом, в марте-мае, рыба мигрирует в прибрежные районы – именно на этом основан промысел у побережья Дагестана.

По информации КаспНИРХ, на 10 мая было поймано около 200 тонн бычковых, лов продолжается. Таким образом, подтверждаются прогнозные данные ученых, заявили в филиале.

Fishnews

  • Наиболее важное промысловое значение имеет бычок глубоководный. Фото пресс-службы КаспНИРХ
  • Пойманные на Каспии глубоководные бычки. Фото пресс-службы КаспНИРХ
  • Работа с научным уловом бычков в лаборатории. Фото пресс-службы КаспНИРХ
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