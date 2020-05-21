21 мая 2020 года

«ЗаБизнес» против административного давления

Предприниматели могут сообщить о случаях давления со стороны правоохранительных органов через платформу ЗаБизнес.рф. В работу с обращениями вовлечены центральные аппараты ведомств, региональные власти, деловые объединения и правозащитники.

Цифровая платформа ЗаБизнес.рф представляет собой электронный ресурс для приема обращений от бизнеса о случаях различного рода административного давления со стороны правоохранительных органов. О результатах первых 6 месяцев работы сайта рассказали на онлайн-конференции, организованной совместно с АСИ, РСПП, ТПП РФ, «Опорой России» и «Деловой Россией». Участие в обсуждении приняли представители власти и бизнеса дальневосточных субъектов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, всего за полгода на платформе было зарегистрировано более 1700 пользователей, от бизнеса поступило около 1000 обращений о случаях давления со стороны силовиков. На данный момент уже есть и разрешенные ситуации, рассказала генеральный директор платформы «ЗаБизнес.рф» Элина Сидоренко.

Все обращения проходят предварительную модерацию на сайте и получают экспертную оценку. При необходимости у заявителя запрашиваются дополнительные документы, а к рассмотрению дела привлекаются деловые объединения и уполномоченные по защите прав предпринимателей. После этого обращение направляется в центральный аппарат соответствующего правоохранительного органа, который дает заключение о правомерности действий в каждом случае.

Что касается адресности обращений, то основная доля – 60% – сегодня поступает в МВД России, 23% – в Следственный комитет РФ, 17% – в Генпрокуратуру РФ. Однако организаторы проекта напомнили и о возможности работать с Федеральной службой безопасности.

По Дальневосточному региону активность субъектов примерно одинакова, в лидерах по количеству обращений – Амурская, Сахалинская области и Приморский край. Чаще всего бизнес жалуется на нарушения при возбуждении уголовных дел, необоснованное задержание и проведение оперативно-разыскных мероприятий, затягивание сроков изъятия или возврата имущества и т.д. В целом же по России лидируют обращения с жалобами на рейдерский захват, хотя именно эти ситуации сложнее всего классифицировать и расследовать: примитивных ответных действий в таких случаях ждать не приходится, требуется высокоинтеллектуальная работа органов, отмечают эксперты.

Также по регионам начинает формироваться свое «лицо» обращений. По Дальнему Востоку активно включены сферы организации досуга, транспортировки и хранения, рыболовства, строительства. «Рыбохозяйственный комплекс отмечен неслучайно: Дальний Восток – лидер по добыче и производству рыбопродукции, – прокомментировал бизнес-омбудсмен в сфере рыболовства и аквакультуры Андрей Коваленко. – Отраслевые ассоциации проявляют большую активность, в том числе обращаются к нам по случаям административного давления, конфискации. Мы плотно работаем с ними. Через платформу, надеемся, эти вопросы получится решать более оперативно».

Работу платформы оценили и в МВД России. Как сообщил заместитель начальника Следственного департамента ведомства Дмитрий Какошин, за время работы сайта было рассмотрено более 200 обращений, чуть менее 10% из них нашли подтверждение. Но, несмотря на малый процент, отметил представитель ведомства, платформа позволяет досконально разобраться в конкретных ситуациях.

На конференции прозвучало и несколько примеров обращений через сайт от самих предпринимателей. Хотя было отмечено и то, что бизнес все же опасается пока раскрывать все подробности своих проблем, чтобы избежать обратного эффекта – усиления давления со стороны тех самых правоохранителей.

Fishnews