22 мая 2020 года

СахНИРО возглавил Николай Колпаков

Новым руководителем Сахалинского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) назначен Николай Колпаков. Ранее он возглавлял Хабаровский филиал института.

В соответствии с приказом ВНИРО на должность руководителя Сахалинского филиала (СахНИРО) с 20 мая назначен Николай Колпаков, сообщили Fishnews в пресс-службе института. До этого он возглавлял Хабаровский филиал сначала ТИНРО-Центра, а потом и объединенного ВНИРО.

Николай Викторович Колпаков родился 31 декабря 1974 г. в Приморском крае. Окончил Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет по специальности «водные биоресурсы и аквакультура», после чего в 1997-2018 гг. прошел путь от младшего научного сотрудника до директора Хабаровского филиала ТИНРО-Центра. В 2019 г. назначен руководителем Хабаровского филиала ВНИРО. Доктор биологических наук.

Fishnews