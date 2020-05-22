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К новой антарктической экспедиции готовится научно-экспедиционное судно «Академик Федоров». Фото пресс-службы Минприроды

Коронавирус вмешался в исследования Антарктиды

Завершаются работы сезонной 65-й Российской антарктической экспедиции, судно «Академик Федоров» направляется в Санкт-Петербург. Следующая экспедиция может пройти в особом режиме: нельзя допустить проникновения COVID-19 на станции и научный флот.

Чем занимались ученые

В сезонном составе 65-й экспедиции участвовало 120 специалистов, которые проводили исследования на сезонных полевых базах «Молодежная», «Оазис Бангера», «Ленинградская» и «Русская». Сейчас они возвращаются из Антарктиды домой. Кроме того, в РАЭ были задействованы научно-экспедиционные суда «Академик Трешников» Росгидромета и «Академик Александр Карпинский» Росгеологии.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Минприроды, в этом году экспедиция выполняла 42 научные и научно-прикладные программы на станциях, сезонных полевых базах и научных судах. Началась подготовка к созданию нового зимовочного комплекса станции «Восток», состоялся первый научный поход в ранее неисследованную область Центральной Антарктиды, известную под названием Ледораздел Б (Ridge B). Там, предположительно, залегает древнейший лед континента.

В феврале «Академик Трёшников» после долгого перерыва посетил сезонную полевую базу «Русская» в тихоокеанском секторе Антарктики. Специалисты 65-й РАЭ оценили состояние объектов станции, провели подготовительные работы для перевода базы в круглогодичную станцию.

В Антарктиде остались 110 человек, которые работают на пяти круглогодично действующих станциях «Мирный», «Восток», «Новолазаревская», «Беллинсгаузен» и «Прогресс» по программе зимовочной 65-й РАЭ. В связи с пандемией коронавирусной инфекции соблюдаются меры безопасности: продолжается режим изоляции на станциях, прекращено взаимодействие между сотрудниками соседних станций. Заболевших среди участников экспедиции нет, подчеркнули в Минприроды.

Отбор особой строгости

Началась подготовка оборудования для 66-й экспедиции, ведется отбор сотрудников. В министерстве подчеркнули: мероприятия проходят в особых, беспрецедентных условиях: нельзя допустить проникновения COVID-19 на антарктические станции и суда во время длительного рейса.

Рассматриваются несколько вариантов проведения экспедиции: с работами на сезонных базах или без них, с использованием одного или двух судов. Даже при сокращенном варианте на научно-экспедиционном судне «Академик Федоров» в Антарктиду отправятся не менее 200 человек, которые должны быть гарантированно не заражены COVID-19.

Отбор в состав экспедиции ведется на основании рекомендаций Роспотребнадзора и Международного совета управляющих национальных антарктических программ (COMNAP). После зачисления в состав 66-й РАЭ все члены экипажа и экспедиции пройдут двухнедельный карантин с полной изоляцией на судне под наблюдением судового врача и врачей станций. После этого будет проводиться контрольное обследование с использованием портативных тест-систем или в стационарной биохимической лаборатории.

Fishnews

  • К новой антарктической экспедиции готовится научно-экспедиционное судно «Академик Федоров». Фото пресс-службы Минприроды
  • В 65-й РАЭ было задействовано научно-экспедиционное судно «Академик Трешников». Фото пресс-службы Минприроды
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