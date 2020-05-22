22 мая 2020 года

Рыбоводы получили новые ветправила

Минсельхоз утвердил ветеринарные правила по борьбе с инфекционным некрозом поджелудочной железы лососевых рыб, а также аэромонозами лососевых и карповых рыб.

Оба документа регламентируют профилактические, диагностические, лечебные и ограничительные мероприятия для владельцев рыбы и ветеринарных органов.

ИНПЖ

Правила по противодействию инфекционному некрозу поджелудочной железы (ИНПЖ) правила утверждены приказом Минсельхоза от 15 апреля 2020 г. №197, сообщает корреспондент Fishnews.

В документе отмечено, что ИНПЖ – это высоконтагиозная болезнь, вызываемая вирусом Birnavinis. Ее источником являются погибшие и больные рыбы, а также другие вирусоносители. Симптомы – развитие септического процесса, потемнение окраски, пучеглазие, возникновение точечных кровоизлияний вокруг глаз, увеличение передней части брюшка, поражение поджелудочной железы.

Аэромонозы

Ветеринарные меры в отношении аэромонозов регламентированы приказом Минсельхоза от 14 апреля 2020 г. №196.

Правила описывают аэромонозы как инфекционные болезни, включающие фурункулез лососевых и краснуху карповых рыб. Вызывают аэромонозы бактерии Aeromonadaceae. Источники возбудителя - больные и переболевшие рыбы, их выделения, а также трупы рыб.

Клиническими признаками аэромонозов у лососевых являются септицемия, образование фурункулов в мышечной ткани с последующим их разрывом и образованием язв, развитие патологий во внутренних органов и массовая гибель рыб.

Краснуха карповых проявляется воспалением кожного покрова, кровоизлияниями, гидратацией мышечной ткани и внутренних органов.

Fishnews