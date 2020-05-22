Рыбоводы получили новые ветправила
Минсельхоз утвердил ветеринарные правила по борьбе с инфекционным некрозом поджелудочной железы лососевых рыб, а также аэромонозами лососевых и карповых рыб.
Оба документа регламентируют профилактические, диагностические, лечебные и ограничительные мероприятия для владельцев рыбы и ветеринарных органов.
ИНПЖ
Правила по противодействию инфекционному некрозу поджелудочной железы (ИНПЖ) правила утверждены приказом Минсельхоза от 15 апреля 2020 г. №197, сообщает корреспондент Fishnews.
В документе отмечено, что ИНПЖ – это высоконтагиозная болезнь, вызываемая вирусом Birnavinis. Ее источником являются погибшие и больные рыбы, а также другие вирусоносители. Симптомы – развитие септического процесса, потемнение окраски, пучеглазие, возникновение точечных кровоизлияний вокруг глаз, увеличение передней части брюшка, поражение поджелудочной железы.
Аэромонозы
Ветеринарные меры в отношении аэромонозов регламентированы приказом Минсельхоза от 14 апреля 2020 г. №196.
Правила описывают аэромонозы как инфекционные болезни, включающие фурункулез лососевых и краснуху карповых рыб. Вызывают аэромонозы бактерии Aeromonadaceae. Источники возбудителя - больные и переболевшие рыбы, их выделения, а также трупы рыб.
Клиническими признаками аэромонозов у лососевых являются септицемия, образование фурункулов в мышечной ткани с последующим их разрывом и образованием язв, развитие патологий во внутренних органов и массовая гибель рыб.
Краснуха карповых проявляется воспалением кожного покрова, кровоизлияниями, гидратацией мышечной ткани и внутренних органов.
Fishnews