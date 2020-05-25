25 мая 2020 года

Молодь камчатской горбуши считают на пути в море

Специалисты Камчатского филиала ВНИРО оценят скат молоди горбуши, которая вернется на полуостров в 2021 г. Характеристика покатной миграции – один из индикаторов для прогнозирования численности подходов.

Скат молоди горбуши малочисленных поколений обычно наступает примерно на 5–10 дней позже (20 – 25 мая), чем у урожайных поколений (15 – 20 мая), отметили в КамчатНИРО.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе филиала, в этом году мальково-учетные работы в контрольных реках западного побережья Камчатки - Большая, Утка, Кихчик, Пымта и Колпакова – стартовали в период 30 апреля – 10 мая, раньше традиционных сроков.

С 25 мая специалисты приступили к исследованиям и на восточной части побережья. Здесь оценивают численность и кондицию не только скатывающейся молоди горбуши, но и кеты из рек Кичига и Хайлюля, впадающих в Карагинский залив.

Работы ведут с использованием стандартных мальковых ловушек, преимущественно в темное время суток. Это обусловлено особенностями суточной активности молоди.

Практически во всех реперных водотоках, кроме самой северной реки Колпакова, подъем численности скатывающейся горбуши начал отмечаться с 15 мая, сообщили в КамчатНИРО. Делать выводы об обилии и физиологическом состоянии покатников преждевременно, однако ученые уже констатируют: количество скатывающейся молоди (от нереста 2019 г.) в большинстве рек западного побережья выше среднемноголетнего для нечетных поколений.

В будущем планируется увеличить число контрольных рек. Для этого в текущем году удалось организовать и провести рекогносцировочное обследование нижнего течения реки Опала. Специалисты определили оптимальный участок для проведения мальково-учетных работ, к которым можно будет приступить уже в 2021 г.

Fishnews