25 мая 2020 года

Лососевый музей Камчатки нуждается в помощи

В Камчатском крае пожар уничтожил просветительский центр «Страна рыбы и рыбоедов» – одну из достопримечательностей региона. На ее восстановление начат сбор пожертвований.

Посвященный лососю музей в городе Елизово открыли осенью 2017 г. с помощью благотворителей. «Страна рыбы и рыбоедов» стала одной из достопримечательностей Камчатки, здесь проводились краеведческие встречи и конкурсы.

Возгорание произошло 19 мая. Ущерб внушителен: пострадало помещение и большая часть экспозиции. «Страны рыбы и рыбоедов больше нет», – написал в соцсети один из основателей музея и президент камчатского регионального общественного фонда «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» Сергей Вахрин.

До пожара в музее было больше 2 тыс. экспонатов – картины, фотографии, рыбы из бумаги, стекла, дерева, керамики, ткани и других материалов. При пожаре погибла половина этих произведений искусства.

Начат сбор пожертвований на восстановление «Страны рыбы и рыбоедов», сообщает корреспондент Fishnews. Перечислить средства можно тремя путями.

1. Через благотворительные пожертвования на сайте «Рыба Камчатского края» – деньги поступят на счет фонда «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!»

2. По счету фонда:

Сокращенное название: КРОФ «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!»

ИНН 4101995381 КПП 410101001 ОГРН 1114100001025

расчетный счет 40703810600000000291 в Дальневосточном ГУ Банка России корр. счет 30101810205070000595 БИК 040507595

3. На личную карту Сергея Ивановича Вахрина, привязанную к телефону +7914-999-28-65

Fishnews