25 мая 2020 года

Озера Прибайкалья предлагают для выращивания рыбы

Ангаро-Байкальское теруправление Росрыболовства выставило на аукцион в общей сложности 11 рыбоводных участков в Бурятии и Иркутской области. На всех РВУ можно будет заниматься как пастбищной, так и индустриальной аквакультурой.

Согласно аукционной документации, в Бурятии предлагают 8 участков на озерах и один в старице реки Селенги. Как сообщает корреспондент Fishnews, РВУ расположены в Селенгинском, Иволгинском, Курумканском, Баргузинском и Северо-Байкальском районах. Площадь акваторий - от 14 га до 616 га, стартовые цены – от 45 тыс. до 2 млн рублей. Заявки принимаются до 19 июня, торги планируют провести в Улан-Удэ 23 июня.

В Иркутской области участки площадью 2,5 га и 28 га расположены на озерах в Шелеховском и Чунском районах соответственно. Стартовые цены - 8 тыс. и 90 тыс. рублей. Заявки принимаются до 25 июня, аукцион предполагается провести в Иркутске 29 июня.

На обоих аукционах все акватории предлагаются на 10 лет на условиях совместного водопользования.

Fishnews