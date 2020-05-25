25 мая 2020 года

Fishnews завел телеграм-канал

У интернет-портала Fishnews появился официальный канал в «Телеграм». Это позволит быстрее сообщать о важных новостях и расширить информационную повестку.

Оперативная подача информации – то, за что ценят сайт Fishnews многие читатели. Теперь у интернет-портала появился официальный канал в Telegram. Это поможет еще быстрее сообщать о важных и интересных событиях в отрасли.

При этом телеграм-канал не является калькой сообщений с сайта: здесь публикуется дополнительная информация и детали. Новые посты будут выходить не только с понедельника по пятницу.

Подписаться на канал можно, перейдя с телефона по ссылке: t.me/fishnewschannel

Fishnews