26 мая 2020 года

Хабаровский край приготовился к путине в подзоне Приморье

В Хабаровском крае определили правила организации лососевой путины в подзоне Приморье. Промысел горбуши здесь будет открыт с 6 июня.

Амурское теруправление Росрыболовства утвердило протокол заседания комиссии по анадромным, на котором рассматривались условия добычи лососей в подзоне Приморье.

Для промышленного рыболовства, организации любительской рыбалки и традиционного промысла в этом промрайоне рекомендовано к вылову около 961 тонны горбуши, 76 тонн кеты и более 14 тонн гольцов, сообщает корреспондент Fishnews.

Комиссия определила сроки начала и запрета добычи горбуши в режиме промышленного рыболовства в 2020 г. - с 6 июня до 10 октября. Этот же период установлен для организаторов спортивно-любительской рыбалки.

Комиссия также установила предприятиям объемы добычи горбуши для промышленного рыболовства по группам участков, а также объемы вылова горбуши, кеты и гольцов по группам РЛУ.

Fishnews