26 мая 2020 года

«Рыбацкий» запрет КНР усложнил отношения с Вьетнамом

Власти Вьетнама предписали рыбакам республики игнорировать сезонный запрет КНР на промысел в спорных водах Южно-Китайского моря. Американская пресса прогнозирует эскалацию конфликта в регионе.

Запрет на лов в акватории Южно-Китайского моря севернее 12° с.ш. введен Китаем на период с 1 мая до 16 августа, сообщает корреспондент Fishnews. За соблюдением ограничения следит береговая охрана КНР.

Министерство сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама обязало региональные администрации оповестить рыбаков об установленном властями КНР запрете. В то же время министерство отмечает необходимость вести обычный промысел в рамках ограничений, предписанных для вьетнамских территориальных вод.

«Рыболовный скандал грозит воспламенить Южно-Китайское море, где в последние месяцы уже накаляется межнациональная напряженность», - пишет по этому поводу «Голос Америки» (Voice of America).

МИД Китая в ответ на обвинения со стороны Вьетнама в незаконности одностороннего введения ограничения выступил с официальным заявлением. Министерство подчеркнуло: у Вьетнама нет прав комментировать установление летнего запрета на промысел в Южно-Китайском море, поскольку эта мера - суверенное право Китая. Представитель китайского МИД отметил, что территориальная принадлежность островов Сиша (Парасельских островов) бесспорна, следовательно, на эти воды распространяется суверенитет Пекина.

Fishnews