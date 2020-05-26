26 мая 2020 года

Салака огорчает балтийских рыбаков

Специалисты АтлантНИРО мониторят промысел пелагических и донных рыб в юго-восточной части Балтийского моря. Ученые следят за добычей шпрота, трески, камбалы-тюрбо, салаки.

В море

Основу уловов на пелагическом промысле составляет шпрот, сообщили Fishnews в пресс-службе Атлантического филиала ВНИРО. В отличие от аналогичного периода прошлого года, когда в уловах преобладали особи длиной 11-11,5 см, в уловах мая 2020 г. доминируют размерные группы 8,5-9 и 11-11,5 см. Это связано с урожайностью поколения 2019 г., подчеркнули в институте.

Среди донных видов основной объект промысла – треска. По сравнению с маем прошлого года в уловах преобладают более крупные особи. Их средняя длина – 39,9 см против 38,1 см в мае 2019 г.

В эту весну наблюдается раннее созревание пелагических и донных видов, что повлекло соответствующий сдвиг по времени нереста, отметили в АтлантНИРО.

В заливах

Ученые продолжают наблюдения за промыслом в Куршском и Калининградском заливах. Предмет особого внимания - салачная путина в Калининградском заливе. Запас салаки (балтийской сельди) в последние годы снижается, что отражается на общем допустимом улове. В 2020 г. российская квота на этот вид в Балтийском море составила 29,1 тыс. тонн. Из них 3,5 тыс. тонн определено для вылова в Калиниградском заливе - на 0,5 тыс. тонн меньше, чем в прошлом году, обратили внимание в филиале.

В пресс-службе АтлантНИРО отметили, что снижение лимита вызвало негативную реакцию рыбаков. Однако ученые утверждают: выбрать выделенный объем будет проблематично.

В Балтийском море салаку добывают в течение всего года, освоение в среднем составляет 85%. В Калининградском заливе промысел ведется в ограниченный период – при заходе рыбы на нерест. Залив является крупнейшим нерестилищем салаки в Восточной Балтике. На нерестовые миграции большое влияние оказывают гидрологические условия конкретного года.

Минувшая зима была теплой, поэтому рыба не сбивалась в плотные нерестовые скопления и с февраля постепенно заходила в залив. Растянутый нерестовый ход и резкие похолодания в мае не позволили предприятиям вести интенсивный промысел салаки. Поэтому вылов на 15 мая составил 1,6 тыс. тонн, или 46% лимита для Калининградского залива, привели цифры в АтлантНИРО.

Fishnews