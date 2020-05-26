26 мая 2020 года

Таможне обещают технологии будущего

Правительство утвердило Стратегию развития таможенной службы до 2030 г. К началу нового десятилетия должна быть создана структура, работа которой будет незаметна для законопослушного бизнеса и в то же время результативна для государства.

Стратегия развития таможни утверждена распоряжением правительства РФ от 23 мая 2020 г. № 1388.

Особая ставка при этом делается на цифровизацию и автоматизацию, сообщает корреспондент Fishnews. Доля участников ВЭД, которые довольны работой электронных сервисом службы, должна в 2030 г. достигнуть 98%.

Основным сдерживающим фактором для развития таможенных технологий на госгранице названа необустроенность пунктов пропуска. Только 15% пограничных переходов отвечают требованиям, установленным на уровне ЕАЭС. Две трети пунктов нуждаются в серьезной реконструкции и модернизации.

При выполнении таких работ надо ориентироваться на модель «интеллектуального» пункта пропуска, говорится в стратегии. Основной элемент такой модели – единая информационная система. Она, например, должна обеспечивать прием расширенной предварительной информации для всех государственных контрольных органов в пунктах пропуска, электронный документооборот. Предусматривается и система электронной очереди.

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