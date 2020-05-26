26 мая 2020 года

Виноградари не смогли отсудить рыбоводный пруд

Виноградарское хозяйство пыталось через арбитраж отменить формирование рыбоводного участка на пруду внутри своего земельного надела. Суды сочли, что право на пользование землей не переносится автоматически на водный объект.

Виноградарское хозяйство в Республике Крым распоряжается на праве бессрочного пользования земельным участком площадью 4 тыс. га. В границах этого надела находится пруд на реке Западный Булганак, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на судебные материалы.

В 2016 г. по обращению индивидуального предпринимателя на пруде был сформирован рыбоводный участок. Виноградарское хозяйство оспорило это решение в арбитраже, настаивая на своем исключительном праве эксплуатировать водоем (для орошения и рекреации), как находящийся в границах земельного участка.

Дело прошло все три судебные инстанции, после чего Верховный суд отказал в передаче кассации коллегии ВС по экономическим спорам. Суды пришли к единому мнению о законности решения о формировании рыбоводного участка, поскольку, согласно статье 8 Водного кодекса РФ, пруд находится в федеральной собственности. Виноградарское хозяйство «не подтвердило фактическое владение объектом водного участка, в том числе на правах аренды», – сказано в решении Верховного суда.

Fishnews