27 мая 2020 года

Глубоководные крабы не ушли с молотка

Аукцион по продаже долей квот глубоководных крабов на инвестиционные цели вновь не состоялся. Как и в прошлые два раза, не поступило заявок на участие в торгах.

Комиссия Росрыболовства признала несостоявшимся аукцион по продаже долей квот добычи глубоководных крабов в инвестиционных целях. На торги не поступило ни одной заявки, говорится в протоколе от 26 мая.

Напомним, что для покупки предлагалось шесть пакетов долей квот. В каждом - по две доли квоты вылова краба- стригуна красного в Японском море и по две - стригуна ангулятуса в Охотском море. Каждая доля - в 16,666% (то есть около 713 тонн ангулятуса и 716 тонн красного в каждом пакете, исходя из ОДУ на 2020 г.). Начальная цена лота при этом составляла 636,6 млн рублей, шаг аукциона - около 31,8 млн рублей. Под каждый пакет долей победитель, согласно законодательству, должен построить судно на отечественных верфях.

Торги были запланированы на 28 мая. Это уже третья попытка государства продать доли квот добычи глубоководных крабов в инвестиционных целях, сообщает корреспондент Fishnews.

Еще когда крабовые аукционы только готовились, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) выступала за то, чтобы не включать столь специфические объекты промысла в список для торгов.

При этом из хозяйственного освоения пока выпали 8,5 тыс. тонн ангулятуса и красного, зарезервированные на 2020 г. под инвестквоты.

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