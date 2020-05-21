21 мая 2020 года

Генпрокуратура нашла нарушения в ситуации с глубоководными крабами

Генеральная прокуратура пришла к выводу, что объемы добычи крабов-стригунов ангулятуса и красного, которые остались невостребованными на аукционе, не распределены вопреки законодательству.

Надзорное ведомство отреагировало на обращение сенаторов, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, что в феврале члены Совета Федерации рассмотрели ситуацию с распределением квот вылова глубоководных крабов на заседании рабочей группы по мониторингу законодательства в рыбной отрасли.

Изучив проблему, Генпрокуратура пришла к выводу, что инвестиционные квоты вылова не перераспределены по остаточному принципу в нарушение Положения о распределении общих допустимых уловов (утверждено постановлением правительства РФ от 15 декабря 2005 г. № 768).

В адрес заместителя министра сельского хозяйства - руководителя Росрыболовства внесено представление, результаты его рассмотрения контролируются, заявили в ГП.

Отметим, что на 28 мая запланирован новый аукцион по продаже долей квот добычи глубоководных крабов в инвестиционных целях. Государство в третий раз попытается продать эти объемы.

Fishnews