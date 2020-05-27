27 мая 2020 года

Рыбному хозяйству Индии хотят восполнить потери от пандемии

Индийский экспорт рыбы и морепродуктов из-за пандемии коронавируса может сократиться на 5-10% в прошедшем финансовом году (в республике он завершился 31 марта). Для восполнения потерь правительство подготовило инициативу по развитию отрасли.

О ситуации с экспортом рассказал министр животноводства, молочной промышленности и рыболовства Гирирадж Сингх. Он подчеркнул, что рыбное хозяйство Индии почти не затронули карантинные меры: правительство практически сразу решило освободить отрасль от мероприятий, вводимых из-за пандемии, и разрешило промысел уже с 15 апреля. Тем не менее, отмечает The Economic Times, падение экспорта в денежном выражении ожидается на уровне 5-10% в прошедшем финансовом году. Более точные цифры будут известны в июне после сбора и обработки данных из штатов, сообщает корреспондент Fishnews.

Гирирадж Сингх обратил внимание, что власти страны выделили 200 млрд рупий (около 2,65 млрд долларов) в рамках инициативы по развитию рыбного хозяйства, известной как Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. Это часть антикризисного пакета, представленного министром финансов Нирмалой Ситхараман. Государственные средства пойдут на увеличение производства рыбы и морепродуктов (110 млрд рупий) и улучшение отраслевой инфраструктуры (90 млрд рупий), пишет издание Business Line.

В планах правительства уже в ближайшем будущем нарастить производительность выращивания прудовой рыбы до 5 тонн с гектара (сейчас - 3,3 тонны). По словам Гирираджа Сингха, в рыбном хозяйстве Индии задействовано 2,2 млн. га прудов.

Намерены в правительстве увеличить продуктивность и других водоемов. Их площадь составляет около 3,1 млн га, сегодня там получают примерно 120 кг рыбы и морепродуктов с гектара. Департамент рыболовства предложил использовать рыбные садки для улучшения производительности.

Отдельные схемы финансирования предусмотрены для рыбной отрасли штатов Пенджаб, Харьяна, Раджастхан и запада штата Уттар-Прадеш, где почти 175 тыс. га покрыты соленой водой. По словам министра, в этих регионах будет применяться кластерный подход.

Рассчитывают в министерстве и на раскрытие экспортного потенциала водорослей и декоративных рыб. Гирирадж Сингх надеется, что их поставки будут новым источником дохода для женских групп самопомощи.

Fishnews