27 мая 2020 года

ЕЭК дала время на адаптацию к изменениям техрегламента

Коллегия ЕЭК установила 12-месячный переходный период для адаптации производителей к новым требованиям союзного техрегламента на пищевую продукцию. Нормы распространяются в том числе на уловы водных биоресурсов и объекты аквакультуры.

В частности, речь идет о вступающих в силу с 11 июля изменениях технического регламента «О безопасности пищевой продукции», утвержденных решением Совета Евразийской экономической комиссии.

В рамках переходного периода до 11 июля 2021 г. в Союзе допускаются производство и выпуск в обращение пищевой продукции в соответствии с требованиями, установленными до начала действия изменений, сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК.

При этом оборот продукции, выпущенной в обращение до дня окончания переходного периода, допускается в течение срока ее годности, определенного изготовителем.

Fishnews