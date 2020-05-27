27 мая 2020 года

Как не сделать судно очагом заражения – составлен список мер

Минтранс подготовил рекомендации для безопасной работы морского и внутреннего водного транспорта в условиях пандемии. Эти меры должны помочь судоходным компаниям не допустить распространения коронавируса среди экипажей.

Документ согласован с Роспотребнадзором. Судоходным компаниям и операторам портовых терминалов и причалов рекомендуется подготовить планы организации деятельности в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Эти планы нужно разработать для персонала компании и каждого судна – с отражением особенностей его эксплуатации, сообщает корреспондент Fishnews.

Надо определить взаимозаменяемость членов экипажа, установить численность и состав аварийной группы для содействия судовому врачу. Также план должен включать контактные адреса судоходной компании, санитарных властей порта или региона, куда следует обращаться при наличии больного на борту или подозрении на COVID-19.

«Настоящий перечень рекомендаций применяется к судам, плавающим под государственным флагом Российской Федерации, независимо от того, какие рейсы они совершают, а также судам, плавающим под флагами иностранных государств, при их заходе в порты Российской Федерации», - говорится в документе.

В планах рекомендуется отразить перечень мер в трех режимах: действующих ограничений, снятия ограничений и профилактики. Среди предлагаемых мер – контроль доступа на судно, ношение средств индивидуальной защиты, контроль температуры работников, обеспечение безопасной дистанции, регулярная уборка с применением дезинфицирующих средств. Заболевшего следует изолировать в отдельной каюте до отправки в больницу. Контактировать с больным могут только члены аварийной группы, использующие защитные костюмы и СИЗ.

Полный текст рекомендаций смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews