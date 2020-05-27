27 мая 2020 года

Экологи просят Минсельхоз обеспечить независимость наблюдателей на судах

WWF России предложил ряд поправок к проекту устава службы на судах рыбопромыслового флота. По мнению экологов, новая версия устава не обеспечит независимости наблюдателей от капитана и судовладельца.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) направил поправки к проекту приказа Минсельхоза об утверждении устава службы на судах рыбопромыслового флота, размещенного на портале regulation.gov.ru. Срок публичного обсуждения и приема замечаний к проекту завершился 25 мая.

Изменения, вносимые Минсельхозом, не устраняют неопределенность в отношении роли наблюдателя и его прав на промысловом судне, сообщили Fishnews в пресс-службе WWF России. Новая редакция устава, с одной стороны, относит наблюдателей к научно-технической службе, которая создается только на научно-исследовательских судах. С другой стороны, наблюдателям все же разрешается работать на добывающих и обрабатывающих суднах, но этом случае их правовое положение полностью определяет капитан.

«Практики обязательного взвешивания всего улова в России пока нет, а потому роль наблюдателя, независимого от капитанов и владельцев компаний, оказывается критически значимой с точки зрения рационального, устойчивого управления ресурсами», – отметил эксперт WWF России Алексей Голенкевич.

С точки зрения природоохранных организаций, институт независимых наблюдателей на судах является гарантией устойчивого рыболовства. Однако без четкого нормативного оформления роли и правового положения наблюдателя работа такого института невозможна, подчеркивают экологи.

Чтобы изменить ситуацию, WWF России, в частности, предлагает, во-первых, определить наблюдателя как отдельную единицу судового экипажа, прописав в специальной главе устава его роль и правовой статус. А во-вторых, наделить его правами, которые обеспечат возможность наблюдения за всеми промысловыми операциями и перемещениями судна, а также полноценного сбора и анализа информации об улове.

«Лишь четко определив права и обязанности наблюдателя на судне, можно гарантировать ему должные полномочия по контролю, мониторингу и передаче собранной объективной информации», – подчеркнула директор программы «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» WWF России Татьяна Шувалова. По ее словам, данные о реальных объемах вылова и воздействии промысла на нецелевые виды повысят не только качество научно-обоснованного управления рыбной отраслью, но и эффективность борьбы с ННН-промыслом.

Fishnews