28 мая 2020 года

Приморье приготовилось к встрече лосося

Промысел горбуши в Приморском крае откроется с 10 июня. Для вылова промышленным предприятиям региона определено более 900 тонн этого вида лососей.

Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Приморье рассмотрела вопросы подготовки к лососевой путине. Компаниям, работающим на промысле, - «Акватехнологиям», «Единским промыслам», «Тройке» - установлены объемы вылова горбуши и симы. Суммарно это около 930 тонн и 1,4 тонны соответственно. Также предприятия могут добыть 124 тонны азиатской зубастой корюшки.

Для организации любительской рыбалки комиссия объемы не установила, так как не поступило заявок от пользователей участков, на которых возможно оказание таких услуг, говорится в протоколе заседания.

Определены принципы для традиционного рыболовства КМНС: комиссия установила объемы вылова гольцов, тайменя, зубатки, горбуши и симы, сообщает корреспондент Fishnews.

Добыча горбуши в режиме промышленного и традиционного рыболовства может осуществляться с 10 июня до конца июля. В этот же период разрешен лов симы.

При этом комиссия определила время для пропуска производителей на нерест. В морской прибрежной зоне рыбе нужно будет освобождать путь еженедельно с 12:00 понедельника до 12:00 вторника. В пресноводных водоемах и водотоках - каждую неделю с 12:00 понедельника до 12:00 среды.

Рыбачить в рамках традиционного рыболовства граждане в Тернейском, Ольгинском и Лазовском районах могут с 6:00 до 22:00.

Fishnews