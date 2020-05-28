28 мая 2020 года

«Госуслуги» помогут КМНС Ямала получить рыбные лимиты

В Ямало-Ненецком автономном округе департамент АПК продолжает прием заявок на осуществление традиционного рыболовства в 2021 г. Представители коренных народов могут подать такие заявки дистанционно – через федеральный портал госуслуг.

Услуга доступна авторизованным пользователям. Чтобы ею воспользоваться, необходимо выбрать в каталоге услуг вкладку «Органы власти» и перейти по ссылке «Региональные органы исполнительной власти». Во вкладке «Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа» необходимо остановиться на пункте «Территориальные органы и подведомственные организации». Далее нужно выбрать «Департамент агропромышленного комплекса» и перейти к заполнению электронной формы.

Подробная инструкция опубликована на сайте окружного департамента АПК. Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, заявки от коренных жителей ЯНАО принимаются до 1 сентября. По итогам заявочной кампании будут распределены квоты на добычу рыбы в следующем году.

«Возможность подать заявку дистанционно мы проработали для удобства граждан. Теперь им необязательно обращаться напрямую в департамент или органы местного самоуправления, можно заполнить электронную форму на портале госуслуг. После отправки заявка сразу попадает к нам на рассмотрение, и мы начнем с ней работать», - прокомментировал начальник отдела организации и регулирования рыболовства департамента Сергей Гулялов.

Fishnews