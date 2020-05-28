28 мая 2020 года

Российский промысел удерживает прибавку

К 27 мая российские пользователи освоили в общей сложности около 2,1 млн тонн водных биоресурсов, что на 6,3% выше уровня прошлого года. По уловам и прибавке традиционно лидирует Дальний Восток.

В Дальневосточном бассейне объем добычи увеличился на 9,4% по сравнению с результатом на отчетную дату 2019 г. и превысил 1,51 млн тонн. На промысле минтая освоено около 1,11 млн тонн, что выше уровня прошлого года на 59,54 тыс. тонн. Трески поймано 78,62 тыс. тонн (+8,74 тыс. тонн), сельди – около 117 тыс. тонн (+14,61 тыс. тонн), рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне нарастили вылов более чем на 2,2% к уровню 2019 г. – почти до 210 тыс. тонн. На промысле трески добыто 146,1 тыс. тонн – на 9,85 тыс. тонн меньше, чем год назад. Уловы пикши увеличились до 33,46 тыс. тонн, прибавка составила 11,62 тыс. тонн.

В Западном бассейне освоили около 53 тыс. тонн, это примерно на 1,1% ниже уровня прошлого года. На промысле шпрота освоено около 34,8 тыс. тонн (+ 0,4 тыс. тонн), вылов балтийской сельди составил приблизительно 14,4 тыс. тонн (–0,95 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне добыто 31,12 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 4,7% меньше, чем год назад. На промысле хамсы вылов вырос почти на 1,8 тыс. тонн к уровню 2019 г. - до 19,38 тыс. тонн. Тюльки поймали 1,22 тыс. тонн (-1,8 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне наловили около 30,2 тыс. тонн, что на 7,3% выше уровня прошлого года. Кильки освоено 4,51 тыс. тонн, что на 4,3 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2019 г. На промысле частиковых видов рыб добыто 11,62 тыс. тонн - на 2,7 тыс. тонн меньше, чем год назад. Пресноводных видов ВБР поймали примерно 9,9 тыс. тонн - почти на 1 тыс. тонн выше уровня прошлого года.

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот освоил в общей сложности 249,5 тыс. тонн (-3,4%).

Fishnews