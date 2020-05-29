29 мая 2020 года

Горбушу на Амуре допустили к рыбалке

В этом году предприятия Хабаровского края смогут осуществлять промысел летних лососей в бассейне Амура и лимане. Лов откроется 11 июня.

Амурское теруправление Росрыболовства опубликовало протокол заседания комиссии по анадромным, на котором рассматривался вопрос о промысле летних лососей. Прогноз по вылову горбуши в бассейне Амура и лимане в границах Хабаровского края составляет 3065 тонн, кеты – 1871 тонну (часть этого объема отведена для научных целей).

Промысел горбуши и летней кеты в бассейне Амура и лимане разрешен с 11 июля. При этом комиссия установила проходные периоды со смещением на сутки при движении от низовьев к верхам.

При использовании сетных орудий рыбу нужно пропускать ежедневно с 23:00 до 6:00 в течение всего периода с 11 июня до 11 июля. С 11 июля лов горбуши и летней кеты должен завершиться.

Комиссия предписала приводить ставные невода в нерабочее состояние закрытием ловушки, а заездки – закрытием ловушки и поднятием ее над поверхностью воды до 24:00 суток, которые предшествуют проходному периоду.

Fishnews