29 мая 2020 года

Лососеводы доказали вину тайфуна в срыве госзадания

Частный лососевый рыбоводный завод в Приморье доказал в арбитраже, что природная ЧС является уважительной причиной для недовыполнения задания по выпуску мальков. Суд отказал Росрыболовству во взыскании с предприятия 1,3 млрд рублей неустойки.

Спор между федеральным агентством и лососевым рыбоводным заводом в Приморье рассмотрел краевой арбитражный суд. По договору с Росрыболовством ЛРЗ обязался в 2017 г. выпустить в реку 9,2 млн сеголеток кеты.

Однако в августе 2016 г. на регион обрушился тайфун «Лайонрок», и из-за паводков и наводнений завод не смог заготовить необходимое количество производителей кеты. Так что фактически в 2017 г. ЛРЗ выпустил только 7 млн мальков.

Росрыболовство требовало с предприятия неустойку в размере 1,3 млрд рублей – с учетом такс для исчисления ущерба водным биоресурсам.

Суд первой инстанции счел претензии Росрыболовства необоснованными и отклонил иск, сославшись на пункт 1 статьи 401 ГК РФ. Согласно положениям этой статьи, «лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства».

«Из материалов дела судом установлено, что осуществление выпуска молоди кеты в меньшем объеме явилось следствием непредвиденной чрезвычайной ситуации», – сказано в решении арбитража.

Fishnews