29 мая 2020 года

Правила создания рыбоводных участков поменяли

Правительство внесло изменения в правила формирования границ рыбоводных участков. Теперь с инициативой создания РВУ смогут выступать госорганы.

Напомним, что правила определения границ участков для аквакультуры определены постановлением правительства РФ от 11 ноября 2014 г. № 1183. Теперь в этот документ внесены изменения. Поправки не распространяются на Дальневосточный бассейн, где рыбоводные участки создаются в особом режиме.

Выступать с предложениями по формированию РВУ могут граждане, общественные объединения, юрлица, крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП, ассоциации и союзы, муниципальные образования. Теперь предусматривается, что инициатива может исходить и от Росрыболовства, его территориальных управлений, региональных властей, сообщает корреспондент Fishnews.

Комиссия, которая занимается определением границ участков, должна собраться не позднее 30 рабочих дней со дня поступления предложений.

Также дополнен список ограничений, которые должны соблюдаться при создании участков. В частности, расстояние между РВУ во внутренних морских водах и территориальном море в Северном бассейне не должно быть меньше 5 км, в Азово-Черноморском, Волжско-Каспийском и Западном – 1,5 км.

Новые участки распределяются через аукционы. Если дважды торги признаны несостоявшимися, то орган госвласти отменяет определение границ участка. Исключение – случай, когда поступила хотя бы одна заявка.

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