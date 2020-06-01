01 июня 2020 года

За что и как будут штрафовать: Минюст представил новую версию КоАП

Подготовка нового Кодекса об административных правонарушениях продолжается. Минюст заявляет, что изменения снизят нагрузку на бизнес. Одно из нововведений - запрет одновременно привлекать к ответственности за одно и то же нарушение юрлицо и его должностное лицо.

Министерство юстиции разместило для публичного обсуждения проект нового КоАП. Документ доработали с учетом замечаний и предложений, которые поступили по прошлому варианту, опубликованному в январе, рассказали в пресс-службе ведомства.

Минюст заявил о решении сохранить размеры штрафов в пределах, в целом не превышающих те, что есть сейчас. Не планируется менять и сроки давности привлечения к ответственности.

В ведомстве обратили внимание, что в новом кодексе закрепят презумпцию невиновности. «Лицо считается невиновным в совершении административного правонарушения, пока его виновность не будет установлена в порядке, предусмотренном Процессуальным кодексом РФ об административных правонарушениях», - такая формулировка предложена для КоАП.

Планируется предусмотреть запрет на одновременное привлечение юридического лица и его должностного лица к ответственности за одно и то же нарушение. Исключением станет случай, когда кодекс предусматривает разные виды административных наказания для для юрлица и должностного лица (например первому штраф, а второму дисквалификацию) либо когда одно из лиц должно освобождаться от ответственности (например, если юридическое лицо является неплатежеспособным и с него не может быть взыскан штраф, то тогда возможно оштрафовать его должностное лицо).

Министерство также заявило о планах шире использовать систему скидок при уплате штрафов. Это уплата штрафа в размере 50% в течение 20 дней с момента вынесения постановления по делу об административном правонарушении. Такое послабление не будет распространяться на грубые нарушения (приводятся в статье 2.3 предложенного КоАП).

Нарушения в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов отнесены к главе 17 «Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования», сообщает корреспондент Fishnews.

В ближайшее время также будет опубликован для повторного публичного обсуждения доработанный проект федерального закона «Процессуальный кодекс РФ об административных правонарушениях», отметили в Минюсте.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews