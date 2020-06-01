01 июня 2020 года

Власти Приморья начали публиковать списки для проезда к пунктам пропуска

В Приморском крае ввели новый режим движения грузовиков к пунктам пропуска через границу с Китаем. Списки машин, которым разрешен проезд, размещаются на странице регионального агентства международного сотрудничества.

Напомним, что власти Приморья решили разобраться с очередями машин к пунктам пропуска с помощью специального режима проезда. Грузовики должны проезжать в порядке очереди на основе заявок, оформляемых участниками ВЭД через сайт правительства региона, сообщает корреспондент Fishnews.

«Сформированы списки на проезд 1 и 2 июня. Мы ежедневно обрабатываем поступающие заявки и формируем реестры – как сводный, со всеми заявлениями по каждому отдельному пункту пропуска, так и с перечнем автомобилей, которым разрешен въезд. С ними можно ознакомиться на странице краевого агентства международного сотрудничества», – цитирует руководителя ведомства Алексея Старичкова пресс-служба краевого правительства.

На ограничения в связи с коронавирусом наложились системные проблемы пограничных переходов, считают в бизнес-сообществе. Заторы на границе наблюдались и до того, как Китай стал вводить меры для борьбы с распространением COVID-19.

Fishnews