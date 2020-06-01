01 июня 2020 года

Путь российской рыбы в Европу скорректировали

Изменилась процедура оценки поставщиков сырья для рыбопродукции, экспортируемой в ЕС. Эта мера принята по результатам аудита, проведенного представителями Еврокомиссии.

Аудит российской системы контроля рыбопродукции, экспортируемой в страны Евросоюза, состоялся в сентябре 2019 г. Проверку провели представители Генерального директората по здравоохранению и безопасности пищевой продукции Комиссии ЕС (DG SANTE). По итогам инспекции ведомство подготовило ряд рекомендаций для российской стороны.

В частности, было предложено утверждать поставщиками сырья только предприятия из соответствующего списка ЕС или предприятия, постоянно контролируемые российским Национальным центром безопасности продукции водного промысла и аквакультуры. Как сообщили Fishnews в пресс-службе НЦБРП, для выполнения этой рекомендации изменена действующая процедура утверждения поставщиков.

Нововведения вступили в силу с 1 июня. В Нацрыббезопасности отметили, что для внесения предприятия или судна в число поставщиков необходимо подать заявку в региональный отдел НЦБРП.

Fishnews