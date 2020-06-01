01 июня 2020 года

Рыбе отстояли право на льготу

В Мурманской области суд поддержал позицию рыбодобывающей компании о том, что она является сельхозтоваропроизводителем и правомерно использовала нулевую ставку налога на прибыль. Это решение важно не только для коллег с Северного бассейна, но и в целом для отрасли, отмечает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Предметом споров между рыбопромышленниками и налоговой стала возможность применения льготы по уплате налога на прибыль на основании того, что предприятие является сельхозтоваропроизводителем согласно пункту 2 статьи 346.3 НК РФ.

Это положение, напомним, предусматривает, что сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются те, кто выпускает сельхозпродукцию, осуществляют ее первичную и последующую (промышленную переработку) и реализацию. При этом доля дохода от такой продажи должна составлять не менее 70%.

Налоговые органы при этом настаивают, что руководствоваться нужно критериями 2.1 статьи 346.2 Налогового кодекса РФ. Продукция из уловов водных биоресурсов может признаваться сельхозпродукцией только в случае, если организация отвечает таким признакам, заявили налоговики.

21 мая Арбитражный суд Мурманской области поддержал в этом вопросе рыбодобывающую компанию. Арбитраж обратил внимание, что мороженая рыбопродукция, доход от реализации которой получил МТФ, относится к продукции первичной переработчики, произведенной из сельхозсырья собственного производства (список, утвержденный проставлением правительства от 25 июля 2006 г. № 458). Таким образом, в проверяемый период компания вполне отвечала понятию сельскохозяйственного товаропроизводителя согласно пункту 2 статьи 346.3 НК РФ, говорится в судебном акте.

Решение мурманского суда – знаковое для отрасли, ведь налоговая заявляет о неправомерности отнесения рыбодобывающих компаний к товарным сельхозпроизводителям не только на Северном бассейне, рассказал Fishnews президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. «С этой же проблемой столкнулись и рыбаки нашего региона, – отметил руководитель АРСО. – Так что мы внимательно изучаем аргументы, на которые опирался суд».

«Для бизнеса неоднозначные моменты в толковании законодательства – это недоимки и штрафы, что при нынешней непростой ситуации в экономике особенно ощутимо», – напомнил Максим Козлов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.



Fishnews