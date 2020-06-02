02 июня 2020 года

Камчатка открыла лососевый сезон

В ряде районов Камчатского края с 1 июня стартовала «красная» путина. Всего в этом году регион планирует добыть около 240 тыс. тонн тихоокеанских лососей.

Напомним, сроки путины и пропускные периоды на Камчатке установила региональная комиссия по анадромным. На восточном побережье полуострова добыча разрешена в Усть-Камчатском и Алеутском районах. В Елизовском районе промысел начинается в Кроноцком заливе и впадающих в него реках.

Промышленный лов на западе Камчатки стартовал в Тигильском районе, за исключением рек Палана, Тигиль и Воямполка. Основной промысел на всем западном побережье откроется в середине июля с началом хода горбуши, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального министерства рыбного хозяйства.

Также начала июня разрешен любительский лов лосося удебными орудиями на рыболовных участках в реках и озерах. Исключение - реки Паратунка и Авача, там этот вид рыболовства будет разрешен с 5 июля.

Fishnews