13 мая 2020 года

Камчатка установила график для путины

В Камчатском крае определились с правилами на лососевую путину. Всего в этом году в регионе ожидается вылов около 240 тыс. тонн тихоокеанских лососей.

Протокол заседания региональной комиссии по анадромным, определившей основные принципы на предстоящий лососевый сезон на Камчатке, опубликовало Северо-Восточное теруправление Росрыболовства.

Для организации путины традиционно будет использоваться бассейновый принцип, когда объемы вылова устанавливаются на группы рыболовных участков. Лишь несколько РЛУ не включены в группы – для таких участков объемы могут определяться индивидуально.

Чтобы обеспечить эффективную выписку разрешений на вылов, комиссия рекомендовала пользователям обращаться с заявлениями в Северо-Восточное теруправление Росрыболовства поэтапно. С 7 мая – пользователям участков, на которых промысел открывается 1 июня. С 1 июня – тем, кто может приступать к рыбалке с 15 июня. Остальным пользователям – с 15 июня, сообщает корреспондент Fishnews.

Определены сроки открытия добычи тихоокеанских лососей и гольцов в режиме промышленного, традиционного рыболовства, а также любительского лова на морской акватории.

На восточном побережье:

Олюторский район может начинать рыбалку с 15 июня. Исключение – бассейны рек Вывенка, Култушная и заливе Корфа, где путина откроется с 29 июня.

В Карагинском районе лососевый сезон стартует с 15 июня.

В Усть-Камчатском районе (река Озерная, РЛУ № 865, и на морских участках № 278 и 279) – с 1 июня.

В Алеутском районе путина также откроется с 1 июня.

В Елизовском районе путина откроется 5 июля. Исключение – Кроноцкий залив (участки № 262-267) и впадающие в него реки, там добыча будет разрешена с 1 июня.

На речных участках Усть-Камчатского района работать разрешено с 1 июня. На морских сроки открытия лова будут зависеть от данных оперативного мониторинга пропуска ранней формы нерки. Как и предлагала наука, должно быть пропущено от 120 тыс. до 150 тыс. производителей в целом или 30-60 тыс. экземпляров ранней формы нерки озера Азабачье.

В Мильковском и Быстринском районах старт путине дадут 15 июня.

На западном побережье:

В Пенжинском и Карагинском районах лососевый сезон откроется с 11 июля.

В Тигильском районе – с 1 июня. Исключение – реки Палана, Тигиль, Воямполка и их притоки, там ловить будет можно с 20 июня.

В Соболевском и Быстринском районах – с 11 июля.

В Усть-Большерецком районе – с 11 июля. Исключение – река Озерная и прилегающая морская акватория. В бассейне Озерной путина стартует с 20 июня.

На морской акватории от участка № 189 включительно на юг до РЛУ № 209 добыча разрешена с 21 июля, но при условии пропуска 450-550 тыс. производителей нерки в бассейн реки Озерной.

Любительский лов тихоокеанских лососей на реках и озерах разрешен с 1 июня. Исключение – реки Паратунка и Авача, на них рыбачить можно будет с 5 июля.

В Авачинской губе, на Аваче и Паратунке будет действовать запрет на добычу чавычи и нерки в режиме любительского, промышленного и традиционного рыболовства.

Под запретом также добыча чавычи на Западной Камчатке в режиме промышленного и традиционного рыболовства.

Комиссия также определила пропускные периоды. В Камчатском заливе и бассейне реки Камчатка устанавливается запрет на лов в режиме промышленного и традиционного рыболовства с 20 по 26 июня для пропуска ранней формы нерки на завершающей фазе ее нерестового хода и с 22 июля до того, как пропуск кеты и поздней формы нерки достигнет 70-100 тыс. экземпляров каждого вида.

Fishnews