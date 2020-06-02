02 июня 2020 года

Производителей морских приборов объединит госкорпорация

Опубликовано распоряжение правительства об учреждении государственной Корпорации морского приборостроения. Она объединит четыре профильных концерна и получит пакеты акций ряда других предприятий.

Распоряжение правительства РФ (от 28 мая 2020 г. № 1425) дано во исполнение указа президента. Предусмотрено, что все акции АО «Корпорация морского приборостроения» будут находиться в федеральной собственности. В качестве вклада Российской Федерации в уставной капитал внесут акции 20 профильных предприятий, а также 200 млн рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

На сто процентов минус одна акция в новую корпорацию войдут концерны «Моринформсистема – Агат» (Москва), научно-производственное объединение «Аврора» (Санкт-Петербург), «Океанприбор» (Санкт-Петербург), Центральный научно-исследовательский институт «Электроприбор» (Санкт-Петербург). Затем их оставшиеся акции передадут в доверительное управление Корпорации морского приборостроения.

Корпорацию внесут в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

Fishnews